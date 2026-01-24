Como-Torino, Baroni post batosta granata: “Responsabilità tutta mia, fiducia tra me e la società”

© foto archivio Stefano D’Offizi

Marco Baroni ha commentato in conferenza stampa il pesante 6-0 subito dal Torino nella trasferta contro il Como, ventiduesima giornata di Serie A : due gol nel primo tempo, poi i restanti quattro nell’ultima mezz’ora di gioco. E’ l’ottava sconfitta nelle ultime undici gare per i piemontesi:

“Non penso assolutamente ai giocatori che mancavano, mi assumo la responsabilità di questa sconfitta. Abbiamo trovato chiaramente una squadra più forte di noi che ci ha superato anche dal punto di vista fisico, mentale perché è una squadra che sta bene, abbiamo pagato questo in maniera importante , specialmente dopo il rigore la squadra è uscita dal campo, mi assumo totalmente la responsabilità di questo. E’ un momento di difficoltà , solo attraverso la compattezza, l’unione nostra si trovano le soluzioni per venirne fuori“.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Baroni aggiunge: “L’unica delusione che ho è con me stesso. Ho grande fiducia nella squadra, nei giocatori, tocca a me trovare le soluzioni. La società? Mai sentita così tanta fiducia intorno a me, non cerco alibi, spetta a me e alla squadra. Ribadita la fiducia della società? Sì“.

Nel prossimo turno, i granata affronteranno domenica in casa all’ora di pranzo il Lecce: poi, l’Inter in Coppa Italia.