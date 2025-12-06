Como, tegola Morata: stop per infortunio contro l’Inter

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 6 Dicembre 2025

INFORTUNIO SENZA CONTATTO

INFORTUNIO MORATA – Brutta notizia per il Como e per Cesc Fabregas. Durante la sfida contro l’Inter, valida per la 14ª giornata di Serie A, Alvaro Morata è stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena 32 minuti. L’attaccante spagnolo ha avvertito un dolore all’adduttore della gamba dopo un’azione sulla corsia destra, senza alcun contrasto. Un movimento innaturale ha provocato il problema muscolare e ha obbligato lo staff medico all’immediata sostituzione.

CAMBIO FORZATO E IMPATTO DI DOUVIKAS

Al posto di Morata è entrato Anastasios Douvikas, già protagonista nella gara precedente contro il Sassuolo. L’attaccante greco ha dato segnali positivi, confermando un momento di crescita evidente. Con tre reti già messe a segno in stagione, ha dimostrato di poter sostenere il peso dell’attacco con continuità.

UNA STAGIONE IN SALITA

Per Morata si complica ulteriormente una stagione fin qui deludente. Da quando è tornato in Italia, non è ancora riuscito a trovare la via del gol, fallendo anche un calcio di rigore nella gara contro il Napoli. Nonostante le difficoltà, Fabregas continua a credere nel suo recupero mentale e fisico.

INFORTUNIO MORATA – Ora si attendono gli esami strumentali per stabilire con precisione i tempi di recupero dell’attaccante spagnolo.

