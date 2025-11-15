Como, Suwarso: “Fabregas? Piena fiducia. A gennaio zero acquisti”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 15 Novembre 2025 · Aggiornato il 15 Novembre 2025

La stagione del Como è iniziata sulla falsa riga di come era terminata lo scorso campionato. La squadra allenata da mister Fabregas infatti, gioca bene e diverte e si trova al settimo posto dopo undici giornate, a quota 18 punti. Il numero uno della società lombarda, Mirwan Suwarso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, analizzando proprio il momento di forma della propria squadra e non solo. Di seguito le sue parole.

COMO, SUWARSO: “ASPETTATIVE PIÙ ALTE? CREDO SIA NORMALE. MAI DETTO CHE SAREMO ANDATI IN EUROPA QUEST’ANNO.”

INIZIO DI STAGIONE – “Siamo molto felici di come è andata la stagione finora. Una cosa è certa: non è stressante come la scorsa stagione, perché l’anno scorso il nostro obiettivo era sopravvivere, restare in Serie A. Quest’anno il nostro obiettivo è fare meglio: saremmo felici con qualsiasi posizione sopra al decimo posto“.

ASPETTATIVE – “Aspettative più alte? Credo sia normale. La gente probabilmente si aspetta di più da noi rispetto a prima. Abbiamo speso abbastanza, come si dice (ride, ndr). Ma penso che la gente debba capire che ciò che abbiamo investito nella scorsa stagione, e forse all’inizio di questa, serve a garantirci stabilità e sostenibilità per il futuro. Non è qualcosa che faremo a ogni sessione di mercato, anzi: direi che abbiamo finito. Questa è stata la fase più intensa e aggressiva di ingaggio dei giocatori. D’ora in poi saremo più pragmatici e pratici“.

“Non abbiamo mai detto che avremmo vinto il campionato o che saremmo andati in Europa quest’anno o il prossimo. Siamo qui per imparare, per crescere. E come dice Fabregas, dobbiamo imparare a goderci questo viaggio insieme, come tifosi e come persone che lavorano nel club“.

COMO, SUWARSO: “FABREGAS? PIENA FIDUCIA IN LUI. NON MI HA MAI CHIESTO DI ANDAR VIA. SUL MERCATO…”

FABREGAS – “Sono passati meno di due anni dal nostro ritorno in Serie A. È un nuovo passo per noi, una nuova sfida da affrontare. Per Cesc è un nuovo problema da risolvere, ma ho piena fiducia in lui e nel suo staff. E anche se non dovessimo riuscirci, fa parte della vita, fa parte del calcio”.

“Le voci di mercato? Con Cesc lavoriamo sempre insieme, come un tutt’uno. Non mi ha mai detto di voler andare via. Voleva solo capire la situazione, ma non ha mai chiesto di negoziare con altri club. Quindi ero tranquillo. Ho saputo delle voci solo quando voi giornalisti me lo avete chiesto. Tra noi abbiamo sempre pianificato la stagione successiva già alla fine di quella precedente, quindi non c’è mai stato alcun segnale che volesse lasciare“.

IL MERCATO – “Siamo molto soddisfatti. Negli anni precedenti alcuni acquisti non hanno avuto un impatto immediato o non sono rimasti a lungo. Quest’anno invece tutti quelli scelti hanno un ruolo importante. Alcuni impiegheranno più tempo per affermarsi, ma è un investimento per il presente e per il futuro. Da tutte le discussioni fatte finora, non dovete aspettarvi nuovi acquisti a gennaio. Forse per la prima volta il Como non comprerà nessuno. Arriverà solo Törnqvist, con cui abbiamo già firmato in estate. A parte questo, niente. A meno che non ci siano emergenze. Ma nei piani, è zero“.

Oltre a “Como, Suwarso: “Fabregas? Piena fiducia. A gennaio zero acquisti”” leggi anche: