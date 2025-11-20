Como su Gechter: osservatori entusiasti del talento Hertha
Il Como punta Linus Gechter
Il Como continua a muoversi con decisione sul mercato e ha individuato in Linus Gechter uno dei profili più interessanti per rafforzare il reparto arretrato. Il difensore dell’Hertha BSC, classe 2004, è stato visionato dal vivo dagli osservatori lariani e le impressioni raccolte sono state estremamente positive. La crescita del ragazzo, costante e ordinata, ha attirato l’attenzione anche di altri club europei, ma il Como sembra voler accelerare.
Profilo e rendimento del difensore tedesco
Il contratto di Gechter con l’Hertha BSC, valido fino al 2027, garantisce al club tedesco una posizione di forza nelle trattative. Il ventunenne ha già mostrato maturità e senso della posizione nelle sue apparizioni in 2.Bundesliga, dove ha collezionato nove presenze e fornito un assist. Transfermarkt ne stima il valore a 2,5 milioni di euro, cifra che rende il difensore un’opportunità interessante per un club ambizioso come il Como.
Il precedente Kempf e il progetto tecnico
L’esperienza di Marc Oliver Kempf, arrivato dall’Hertha BSC la scorsa estate per 2,5 milioni e diventato punto fermo sotto la guida di Cesc Fàbregas, rappresenta un precedente significativo. Il Como ha dimostrato di saper valorizzare profili provenienti dal club berlinese e potrebbe replicare il percorso con Gechter.
Il difensore tedesco rispecchia l’identikit tracciato dalla società lombarda: giovane, tecnico e con ampi margini di crescita. Ora tocca al Como decidere se affondare il colpo già a gennaio.
