Como sogna Zirkzee: Fabregas punta al colpo di mercato invernale

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Ottobre 2025

Como, idea Zirkzee per Fabregas

Il Como sogna un rinforzo di lusso per la seconda parte della stagione: l’obiettivo è Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United, con cui i rapporti sembrano ormai compromessi. Il tecnico Cesc Fabregas gradirebbe un innesto di alto profilo per alzare l’asticella e rendere la squadra più competitiva nella seconda metà del campionato.

Zirkzee pronto a lasciare lo United

Secondo fonti inglesi, Zirkzee avrebbe già espresso alla dirigenza dei Red Devils il desiderio di cambiare aria. L’olandese, valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro, è preoccupato per il suo ruolo in vista delle convocazioni ai Mondiali e considera un trasferimento già nella finestra di gennaio.

Il ritorno in Italia

L’attaccante, classe 2001, conosce bene la Serie A, avendo già indossato la maglia del Bologna con ottimi risultati. Il suo eventuale approdo al Como rappresenterebbe un colpo clamoroso per il club lariano, deciso a consolidarsi tra le realtà emergenti del calcio italiano.

Scenari di mercato

Molto dipenderà dalle mosse del Manchester United, ma l’interesse del Como è concreto. Se l’operazione dovesse andare in porto, sarebbe uno dei trasferimenti più sorprendenti del calciomercato invernale 2026.

