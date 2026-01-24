Como show totale: 6-0 al Torino, Fabregas umilia Baroni

Il Como firma una delle vittorie più clamorose della stagione e travolge il Torino con un perentorio 6-0 nella 22ª giornata di Serie A. Al Sinigaglia va in scena una partita senza storia, dominata in ogni zona del campo dalla squadra di Cesc Fabregas, capace di imporre ritmo, qualità e personalità dall’inizio alla fine.

Primo tempo a senso unico

La gara si indirizza subito. Il Como prende il controllo del possesso e schiaccia il Torino, incapace di trovare contromisure. Dopo alcune occasioni costruite con naturalezza, il vantaggio arriva al 9’: lancio millimetrico di Da Cunha e finalizzazione impeccabile di Douvikas, freddo davanti a Paleari. I granata non reagiscono e al 16’ incassano il raddoppio firmato da Baturina, autore di una progressione centrale che fotografa le difficoltà strutturali della squadra di Marco Baroni. Il primo tempo si chiude sul 2-0, risultato persino stretto.

Ripresa devastante

Nel secondo tempo il copione non cambia, anzi. Il Como accelera e al 59’ trova il 3-0 su rigore con Da Cunha, glaciale dal dischetto. Poco dopo arriva anche la doppietta di Douvikas, abile a superare Paleari con un dribbling secco. Nel finale spazio allo spettacolo: prima Kuhn, poi Caqueret con una conclusione al volo da fuori area fissano il risultato sul 6-0.

Segnali opposti

Il Como manda un messaggio forte al campionato e guarda con ambizione alla zona europea. Il Torino, invece, esce ridimensionato e chiamato a riflettere. Una lezione netta, firmata Fabregas.