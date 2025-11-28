Como Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 28 Novembre 2025 · Aggiornato il 28 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Probabili formazioni Como Sassuolo

Il confronto tra Como e Sassuolo apre la 13ª giornata di Serie A. Nel gruppo lariano, le buone prove di Addai e Rodriguez sulle corsie offensive hanno convinto lo staff tecnico, che li considera favoriti per una nuova maglia da titolari. Saranno loro a supportare il trequartista Paz e la punta Morata, leggermente avanti su Douvikas nelle gerarchie. In mezzo al campo si affideranno alla regia pulita di Perrone, mentre in difesa troveranno spazio Ramon accanto a Diego Carlos, con Kempf pronto all’occorrenza. L’assenza per squalifica di Smolcic apre la strada a Posch sul lato destro della retroguardia.

Nel Sassuolo, il tecnico Grosso valuta seriamente il ritorno dal primo minuto di Laurienté, voglioso di riscatto dopo due panchine. Il francese è candidato a completare il tridente con Pinamonti e Berardi, una combinazione che offre qualità e profondità. In mezzo al campo agirà Matic, affiancato da Thorstvedt e Koné, mentre la difesa sarà guidata da Idzes. Sul lato sinistro rimane serrato il duello tra Candé e Doig, decisione che il tecnico scioglierà solo in prossimità del match. Tra i pali è confermato Muric.

Como Sassuolo dove vederla

La partita Como-Sassuolo si giocherà venerdì 28 novembre 2025 alle 20.45. Diretta su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW.

