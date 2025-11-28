 Salta al contenuto

Como Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese
Cesc Fabregas

Foto © Stefano D’Offizi

Probabili formazioni Como Sassuolo

Il confronto tra Como e Sassuolo apre la 13ª giornata di Serie A. Nel gruppo lariano, le buone prove di Addai e Rodriguez sulle corsie offensive hanno convinto lo staff tecnico, che li considera favoriti per una nuova maglia da titolari. Saranno loro a supportare il trequartista Paz e la punta Morata, leggermente avanti su Douvikas nelle gerarchie. In mezzo al campo si affideranno alla regia pulita di Perrone, mentre in difesa troveranno spazio Ramon accanto a Diego Carlos, con Kempf pronto all’occorrenza. L’assenza per squalifica di Smolcic apre la strada a Posch sul lato destro della retroguardia.

Nel Sassuolo, il tecnico Grosso valuta seriamente il ritorno dal primo minuto di Laurienté, voglioso di riscatto dopo due panchine. Il francese è candidato a completare il tridente con Pinamonti e Berardi, una combinazione che offre qualità e profondità. In mezzo al campo agirà Matic, affiancato da Thorstvedt e Koné, mentre la difesa sarà guidata da Idzes. Sul lato sinistro rimane serrato il duello tra Candé e Doig, decisione che il tecnico scioglierà solo in prossimità del match. Tra i pali è confermato Muric.

Como Sassuolo dove vederla

La partita Como-Sassuolo si giocherà venerdì 28 novembre 2025 alle 20.45. Diretta su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW.

LEGGI ANCHE:

  1. Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
  2. Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
  3. Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
  4. Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
  5. Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
  6. Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
  7. Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
  8. Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
  9. Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
  10. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  11. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
  14. Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
  15. Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League

In tendenza

Notizie correlate