Como, resta viva la pista Pellegrini della Lazio
COMO PELLEGRINI LAZIO – Entro la fine di questa sessione di calciomercato, il Como vorrebbe arrivare a Luca Pellegrini, terzino sinistro che da gennaio 2023 veste la maglia della Lazio dopo la non molto fortunata esperienza tedesca all’Eintracht Francoforte.
Secondo quanto riferisce Sportitalia, sfumato Parisi i lariani vorrebbero il giocatore biancoceleste il quale piacerebbe molto a Cesc Fabregas. Nella squadra lombarda Pellegrini troverebbe peraltro molto più spazio.
COMO PELLEGRINI LAZIO – I discorsi potrebbero definitivamente sbloccarsi se il Como dovesse rilevare l’obbligo di riscatto a circa 4 milioni, concordato a suo tempo tra Lazio e Juventus, proprietaria del cartellino del calciatore.
LEGGI ANCHE:
- Real Madrid-Salisburgo, Ancelotti: “Molto bene in avanti, migliorare dietro. Mi sento ben voluto, Il mio futuro…”
- Manchester City all’assalto di Cambiaso della Juventus
- Sparta Praga-Inter, Inzaghi: “Sempre competitivi, grande disponibilità dei miei. Lautaro…”
- Il Napoli accelera per Garnacho: trattativa vicina alla svolta finale
- Inghilterra, contratti oltre 5 anni: sfida aperta alla FIFA
- Cagliari-Zappa, dieci anni rossoblù: “Finalmente rinnovo, migliorato e posso ancora…”
- Milan, rivoluzione anche in dirigenza: spunta Andrea Berta
- Milan-Girona, Conceicao: “I ragazzi sono coscienti, cerchiamo continuità. I tifosi…”
- Scambio Tonali-Douglas Luiz: ecco l’idea della Juventus
- Garnacho verso Napoli: Conte lo vuole come erede di Kvara
- Barça-Rashford: accordo fatto, mancano dettagli finanziari
- Manchester City-Reis, ecco ufficiale il giovane dal Palmeiras
- Osimhen nel mirino dello United: trattative in corso con il Napoli
- Vlahovic nel mirino del Chelsea: la Juventus apre al trasferimento
- Situazione Dorgu: il Napoli vuole anticipare il Manchester United