Como, resta viva la pista Pellegrini della Lazio

Raffaele Campo

COMO PELLEGRINI LAZIO – Entro la fine di questa sessione di calciomercato, il Como vorrebbe arrivare a Luca Pellegrini, terzino sinistro che da gennaio 2023 veste la maglia della Lazio dopo la non molto fortunata esperienza tedesca all’Eintracht Francoforte.

Secondo quanto riferisce Sportitalia, sfumato Parisi i lariani vorrebbero il giocatore biancoceleste il quale piacerebbe molto a Cesc Fabregas. Nella squadra lombarda Pellegrini troverebbe peraltro molto più spazio.

COMO PELLEGRINI LAZIO – I discorsi potrebbero definitivamente sbloccarsi se il Como dovesse rilevare l’obbligo di riscatto a circa 4 milioni, concordato a suo tempo tra Lazio e Juventus, proprietaria del cartellino del calciatore.

 

