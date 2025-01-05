Como, primi botti del nuovo anno: in arrivo Fresneda dallo Sporting

Anthony Ferrara · Pubblicato il 5 Gennaio 2025

Mercato Como: i lariani avrebbero praticamente chiuso l’acquisto di Fresneda, difensore dello Sporting Lisbona ed ex Valladolid: i dettagli

COMO FRESNEDA SPORTING – Il 2025 del Como ripartirà, ufficialmente, da venerdì 10 gennaio, giorno in cui i lariani affronteranno la temibilissima Lazio di Marco Baroni. Almeno, sul campo. In ottica mercato, invece, il nuovo anno del club comasco è iniziato col botto già dalle prime ore, esattamente nello stesso modo in cui si era conclusa la sessione estiva: con colpi in serie. Il primo della sessione invernale sarebbe, praticamente, già in canna e dunque definito: Ivan Fresneda. Stando a quanto comunicato da SkySport, la dirigenza lariana avrebbe raggiunto l’accordo per chiudere l’operazione per il laterale iberico mediante un prestito con diritto di riscatto. Decisiva, ancora una volta, la mediazione di Cesc Fabregas, ex centrocampista ed attuale allenatore del Como nel reperire giovani emergenti in rampa di lancio.

Fresneda torna in orbita Serie A: dopo Milan e Bologna, arriva il Como

Il terzino, classe 2004, potrebbe già considerare terminata, dopo appena sei mesi, la prima parentesi portoghese allo Sporting Lisbona, club che ha rilevato il suo cartellino dal Real Valladolid a fine agosto versando 9 milioni di euro in cambio del cartellino dello spagnolo. Il profilo di Fresneda tornerebbe, così, in piena orbita Serie A dopo vari interessamenti del Milan e del Bologna, società impegnate in un testa a testa di mercato prima che lo Sporting sottoponesse al Valladolid l’offerta più elevata per il ventenne.

La duttilità tattica con la quale lo spagnolo riesce a disimpegnarsi sia al centro della difesa, che su tutto il versante destro, tornerebbe più che utile al Como per aprire al meglio il 2025 e tentare di reperire ulteriori certezze nella corsa salvezza. Fresneda è vincolato da un contratto in scadenza al 30 giugno 2028: ragion per cui, l’operazione in prestito risulterebbe vantaggiosa per tutte le parti in causa.