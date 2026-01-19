Como prepara l’offerta da 35 milioni per portare Sørloth in Serie A

Il Como accelera sul mercato e punta con decisione a rinforzare il proprio attacco: l’obiettivo numero uno è Alexander Sørloth, attaccante norvegese di 30 anni attualmente all’Atletico Madrid. Il club lombardo è pronto a investire 35 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del centravanti, convinto che l’esperienza e le qualità del giocatore possano fare la differenza in Serie A.

Il profilo di Sørloth

Nonostante una carriera tra alti e bassi, Sørloth ha dimostrato le sue qualità in Liga. In questa stagione ha collezionato 19 presenze e 6 gol con l’Atletico Madrid, dimostrando efficacia in area di rigore e capacità di integrarsi in contesti tattici complessi. Il norvegese, tuttavia, non è mai stato titolare fisso, condizione che spinge l’attaccante a valutare un trasferimento che gli garantisca maggiore continuità.

Interesse e concorrenza

Il giocatore ha attirato l’attenzione anche di Newcastle United e Juventus, ma l’offerta concreta del Como e la possibilità di un ruolo da protagonista rendono la destinazione italiana particolarmente allettante.

Contratto e prospettive

Sørloth è legato all’Atletico Madrid fino al 2028. La trattativa, se confermata, rappresenterebbe un colpo importante del mercato invernale del Como, a conferma dell’ambizione del club di competere con maggiore incisività nella massima serie. L’operazione potrebbe definirsi nelle prossime settimane, con il club pronto a chiudere l’accordo.