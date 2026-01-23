Como, offerta al Barcellona per Cuenca con clausola rivendita
L’OFFERTA DECISIVA
Il Como ha presentato un’offerta formale al Barcellona per Andrés Cuenca, anticipando i tempi rispetto all’accordo estivo precedentemente ipotizzato. Secondo Sportitalia, la proposta include una clausola del 25% sulla futura rivendita, elemento cruciale per i catalani.
LA STRATEGIA DEL COMO
Nonostante il contratto di Cuenca scada a giugno, il Como intende completare l’operazione già in questa sessione invernale. L’obiettivo è acquisire il difensore per poi cederlo immediatamente in prestito, accumulando esperienza prima del suo arrivo definitivo in Serie A.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
I MOTIVI DELL’ACCELERAZIONE
La volontà del Como di anticipare i tempi nasce dalla necessità di pianificare al meglio la rosa per la prossima stagione. Con Cuenca ormai destinato a lasciare il Barcellona, il club italiano vuole garantirsi le sue prestazioni future, sfruttando la finestra attuale per un investimento a basso rischio. La clausola di rivendita rappresenta il compromesso ideale per entrambe le parti in questa trattativa.