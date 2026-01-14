Como-Milan, Allegri: “Tutti hanno i punti che meritano; gara difficile, numeri e mentalità importante”

Massimiliano Allegri ha parlato della trasferta di campionato che si recupera domani, quella tra il Milan e la vicina Como. Le dichiarazioni principali del tecnico rossonero:

“Ogni squadra ha i punti che merita, tutti hanno da recriminare. Bisogna pensare solo a lavorare e migliorare le prestazioni, l’attenzione e il livello mentale che vanno migliorati perché poi nel girone di ritorno non abbiamo tempo per rimediare.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Durante la stagione ci sono momenti da affrontare con grande equilibrio, domani non finisce la stagione. La Juventus era impossibile rimanesse fuori dalla lotta per le prime quattro, normale sia così“.

Sul Como: “Una squadra veramente difficile da giocarci contro, ha numeri importanti, miglior possesso e difesa, non ha responsabilità di dover vincere e può giocare le partite sfruttando la mentalità di Fabregas. Difendono meglio perché sono alti? In questo momento stanno avendo ragione“.

Il Milan rispetto ad Inter e Napoli: “Hanno giocato bene tecnicamente, l’intensità della partita la dà la palla, non la corsa. L’Inter è sei anni a parte uno dove non è mai uscita dalle prime due; il Napoli credo sia rimasto solo due anni fuori dalla Champions, vuol dire hanno fatto un lavoro molto importante; il nostro obiettivo, sapendo le difficoltà è quello di lavorare per far sì che il Milan possa partecipare alla Champions e per far questo bisogna far fatica, lavorare, passare da momenti belli e brutti. In una stagione ci sono alti e bassi, l’ideale sarebbe viaggiare alla velocità di crociera che poi ti porta in fondo“.

Un cambio modulo per facilitare gli attaccanti: “Ci penso, stiamo lavorando, dipende da chi ho a disposizione, per schierare tre attaccanti c’è bisogno di qualcuno in panchina, altrimenti è rischioso“.

COMO-MILAN, ALLEGRI IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Sul recupero di Gimenez: “Sta procedendo bene, se ne riparla a fine marzo“.

Il Milan sottovalutato: “Dobbiamo dimostrare a noi stessi, quando lavoriamo dobbiamo ambire al massimo risultato, poi se qualcuno è davanti a noi, saranno stati i più bravi e migliori ma bisogna avere la convinzione che niente è impossibile. Bisogna avere tanta fiducia, la squadra del Milan è forte e lo deve essere anche nei momenti quando fai due pareggi come contro il Genoa in casa e a Firenze“.

La difesa: “De Winter è cresciuto molto, ci vuole calma, pazienza, equilibrio, ci sono giocatori che si sono ambientati molto velocemente, per abituarsi alle pressioni del Milan si passa anche dagli errori. Sono molto contento dei ragazzi, è un buon gruppo e con questo arriviamo fino alla fine“.

Allegri conclude: “Il primo passo è arrivare ai quattro posti per la Champions, ci sono squadre di valore mondiale come fatturato, speriamo intanto che tutte le italiane vadano avanti per essere in cinque e non in quattro. Partecipare alla Champions per il Milan che ha un certo brand sarebbe straordinario, intanto concentriamoci su quest’anno“.