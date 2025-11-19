Como, Ludi: “Squadra evoluta, in panchina un fuoriclasse e c’è ancora margine. Morata, Nico…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 19 Novembre 2025 · Aggiornato il 19 Novembre 2025

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como è stato intervistato al Social Football Summit da Sportmediaset, sottolineando la crescita della squadra lombarda. Le sue dichiarazioni:

“E’ una squadra evoluta, ha trovato equilibrio nelle prestazioni migliore che va sul solco metodologico della passata stagione, allenata da un fuoriclasse che è Cesc (Fàbregas), più esperienza in alcune situazioni, la lettura delle situazioni è migliorata e abbiamo ancora margine. Il mister è rimasto con grande entusiasmo, finché gli daremo l’opportunità di sperimentare e fare alla grande il suo lavoro, lui starà con noi con piacere e se succederà qualcosa, dovremo essere pronti a sostituirlo ma siamo focalizzati sullo sviluppo collettivo e individuale”.

Ludi conclude: “Morata? Alvaro sta facendo bene, sta guidando i giovani ragazzi, farà gol e non ci mancano, dal punto di vista realizzativo sta segnando, lui aspetta di sbloccarsi ma ci riuscirà. Nico Paz? Ha dato valore a quello che siamo, deve pensare al quotidiano, è una stagione importante per Como”.

