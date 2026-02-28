Como-Lecce, probabili formazioni e dove vederla tv

Le scelte di Fabregas

La 27ª giornata di Serie A propone la sfida tra Como e Lecce, due squadre reduci da risultati opposti: i lariani galvanizzati dal successo sulla Juventus, i salentini chiamati a reagire dopo il ko contro l’Inter.

In casa Como, Cesc Fabregas ritrova dal primo minuto Nico Paz, scontata la squalifica. Restano ai box gli infortunati Baturina e Addai. In attacco possibile rilancio di Rodriguez, con Perrone e Da Cunha a garantire equilibrio in mediana. In difesa è ballottaggio tra Kempf e Diego Carlos, mentre tornano tra i convocati Diao e Goldaniga.

Le mosse di Di Francesco

Nel Lecce, Eusebio Di Francesco valuta le condizioni di Gandelman, alle prese con un fastidio al ginocchio. Potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Ngom. Davanti, confermato il tridente con Pierotti, Cheddira e Sottil, favorito su Banda. In difesa sarà Seibert a sostituire l’infortunato Gaspar.

Como-Lecce, le probabili formazioni

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Seibert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira.

Dove vederla in tv

La gara del Sinigaglia, calcio d’inizio ore 15, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile su smart tv, app e tramite canale dedicato su Sky.