Como-Kaiki, trattativa in stallo: offerti 9 mln, Cruzeiro ne chiede 15

La trattativa del Como per il terzino sinistro Kaiki Bruno è in una fase di stallo negoziale. Il club lariano, guidato da Cesc Fàbregas, ha alzato la sua offerta al Cruzeiro ma la distanza tra domanda e offerta resta significativa, spingendo i dirigenti comaschi a valutare anche l’alternativa Nuno Tavares.

L’offerta migliorata e il muro brasiliano

Dopo una prima proposta da 7 milioni di euro più bonus prontamente rifiutata, il Como ha presentato un nuovo miglioramento, portandola a 9 milioni più bonus. La risposta del club brasiliano, però, è stata nuovamente negativa: il Cruzeiro valuta il giocatore classe 2003 15 milioni di euro e non intende scendere sotto questa soglia. La trattativa, quindi, prosegue in un’atmosfera di attesa, in attesa di capire se i lariani intendano avvicinarsi ulteriormente alle richieste sudamericane.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

L’alternativa Tavares e il contesto di squadra

Consapevole dello scarto tra le parti, la dirigenza comasca sta parallelamente valutando altre opzioni per la fascia sinistra. La principale alternativa è Nuno Tavares, terzino portoghese in uscita dalla Lazio. Una pista che potrebbe diventare prioritaria se la trattativa per Kaiki Bruno dovesse arenarsi definitivamente. Intanto, il tecnico Fàbregas può contare sulle ottime prestazioni di Álex Valle, riducendo l’urgenza operativa nel reparto.

La prossima mossa del Como

La decisione spetta ora al Como: continuare il “forcing” per Kaiki Bruno, con un ulteriore sforzo economico, o dirottare risorse e attenzione sulla pista Tavares. Le prossime ore saranno decisive per chiarire la strategia del club lariano in questo cruciale reparto.