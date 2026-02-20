Como-Inter semifinale Coppa Italia, al via la vendita dei biglietti

Sale l’attesa per Como-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia Frecciarossa in programma martedì 3 marzo 2026 alle ore 21:00; il club lariano, attraverso il proprio sito, ha ufficializzato modalità e tempistiche per l’acquisto dei biglietti, secondo quanto stabilito dalla Determina n.7 dell’ONMS del 16 febbraio 2026.

Settori di casa: le fasi di vendita

La prima fase scatterà alle ore 15:00 di mercoledì 18 febbraio e sarà riservata agli abbonati alla Serie A Enilive 2025/26, inclusi i possessori del Winter Pack. Fino alle 23:59 del 22 febbraio, gli abbonati potranno confermare il proprio posto sul portale tickets.comofootball.com, inserendo il codice di prelazione. Prevista tariffa ridotta dedicata, senza possibilità di cambio utilizzatore. Nei primi due giorni sarà attivo esclusivamente il pagamento tramite Revolut.

Dalle ore 10:00 del 23 febbraio scatterà la seconda fase, riservata ai titolari di Fidelity Card Como emesse entro il 31 dicembre 2025. I biglietti saranno digitali e nominali.

Settore ospiti e restrizioni

Per i tifosi dell’Inter, l’accesso al settore ospiti sarà consentito esclusivamente ai possessori di fidelity card residenti fuori dalla Regione Lombardia. La vendita aprirà alle 15:00 del 20 febbraio e si chiuderà alle 19:00 del 2 marzo, salvo esaurimento.

Restano disponibili anche pacchetti Hospitality nei settori dedicati. Una sfida di alto profilo che promette un Sinigaglia esaurito e un’atmosfera da grande evento.