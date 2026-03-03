Como-Inter, Fabregas: “Che sia grande atmosfera come una piccola Bombonera”

Si avvicina la semifinale di andata di Coppa Italia tra Como ed Inter in programma questa sera alle ore 21.00: Cesc Fabregas spera ci sia una grande atmosfera allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Le dichiarazioni del quasi trentanovenne allenatore dei lariani nel video pubblicato da Sportmediaset:

“Un momento importante della stagione sta arrivando, dobbiamo prendere questa partita con importante focus, sono due partite e non posiamo dimenticarlo; portare a casa una bella prestazione, avere grande consapevolezza di quello che vogliamo fare come lo vogliamo fare.”

Fabregas aggiunge: “Proviamo a portare una grande atmosfera a Como, una grande energia per spingere, tutti uniti come una famiglia si potrà arrivare iù lontano; che sia una piccola Bombonera, speriamo di fare una buona partita“.

In campionato, il Como è in grande evidenza per risultati e gioco: fino al termine della stagione, la squadra si impegnerà per cercare di raggiungere una storica qualificazione europea provando a fare punti, come sempre, in ogni campo; sabato, trasferta a Cagliari per poi ospitare la Roma in un vero e proprio scontro diretto e infine chiudere il mese di marzo in casa contro il Pisa.

La semifinale di ritorno di Coppa Italia si giocherà a Milano dopo la metà di aprile.