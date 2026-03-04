Como-Inter, 0-0 nell’andata semifinale Coppa Italia: così Chivu e Fàbregas

Ai microfoni Sportmediaset, Cristian Chivu e Cesc Fàbregas hanno commentato la semifinale di andata di Coppa Italia tra Como ed Inter chiusa sullo 0-0 con pochissime emozioni.

CHIVU

“Avevamo qualche problema, emergenza, abbiamo dovuto fare qualche cambio, modo di difendere e abbiamo cercato di prenderli a uomo nella loro metà campo ma eravamo un po’ in ritardo, poi loro con due attaccanti che non sono vengono a palleggiare, sono brevilinei, hanno tecnica e ti attaccavano nello spazio. Siamo stati bravi a capire quello che dovevamo, per impegno e non aver avuto tanto tempo a disposizione per preparare questa partita merito ai ragazzi che hanno capito in fretta e si sono messi a disposizione, dando il massimo, accettando anche il palleggio di questa squadra che sa fare molte cose.

Avevamo due attaccanti disponibili, Marcus (Thuram) e Pio, abbiamo deciso di fare un po’ e un po’, Lautaro mancherà ancora un po’ e dobbiamo fare di necessità virtù, i ragazzi hanno percepito la difficoltà e hanno fatto quello che si doveva, anche se poi non è stata una partita da Inter e una partita bella da vedere.

E’ stata una partita di attesa di tutte e due, non trovavi spunti necessari e anche loro hanno fatto fatica. Facciamo la conta di quelli che siamo, saremo pronti per affrontare il derby”.

FÀBREGAS

“Penso che nel globale della partita magari un gol lo potevamo fare, siamo stati un po’più vicini, è stata una partita molto tattica contro la squadra più dominante della Serie A e abbiamo fatto la partita che volevamo fare, molto compatti. Abbiamo avuto tre opportunità importanti, quando fai queste partite contro una grande squadra ti lascia soddisfatto ma anche un po’ amaro, l’1-0 ci stava. Il campionato? Mancano dodici partite, dobbiamo riposare bene, ci hanno messo la gara a Cagliari sabato alle 15.00, l’Inter domenica.

Proviamo ad alzare l’asticella, il livello, al ritorno proveremo a fare la partita e se lo pensavamo due anni e mezzo… godiamoci il momento, manca tanto tempo sfortunatamente per il ritorno, c’è tanta Serie A e dobbiamo focalizzarci su questo.

Ti potrebbe interessare Inter-Juve, sfida per Alisson: pista calda

Ho visto una crescita importante, il sogno è continuare a crescere e magari un giorno quando siamo preparati lottare per un po’ di più senza dimenticarsi chi siamo e da dove arriviamo”.