Como, infortunio per Douvikas: distorsione alla caviglia

Una notizia amara per il Como nella serata di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il centravanti greco Tasos Douvikas ha dovuto lasciare il campo anzitempo, costretto da un infortunio alla caviglia rimediato nel corso della partita. Le prime impressioni riportate da TMW delineano un quadro di natura traumatica, con un impatto che ha causato una brusca torsione dell’articolazione.

Secondo le valutazioni immediate dello staff medico del club lariano, si tratterebbe di una distorsione alla caviglia. L’entità precisa del danno e la conseguente prognosi saranno chiarite solo nelle prossime ore, dopo ulteriori accertamenti strumentali, come una risonanza magnetica. Tuttavia, l’infortunio appare di una certa rilevanza, destando comprensibile preoccupazione.

Un duro colpo per il Como

L’assenza di Douvikas rappresenta un duro colpo per la squadra allenata da Cesc Fàbregas. Il greco, arrivato con grandi aspettative, è un punto di riferimento fondamentale nell’attacco dei lariani. La sua fisicità, il movimento in area e l’attitudine al gol sono qualità preziose per il gioco del Como, sia in Serie A che nel percorso in Coppa Italia.

Una sua eventuale assenza prolungata costringerebbe Fàbregas a rivedere gli equilibri offensivi della squadra, ripiegando su soluzioni alternative nel reparto avanzato. In un momento delicato della stagione, la perdita di un titolare di tale caratura potrebbe avere ripercussioni significative sui risultati del club.

Aspettando i referti definitivi

La dirigenza e la tifoseria del Como attendono ora con ansia gli sviluppi clinici. La speranza è che la distorsione non abbia interessato gravemente i legamenti, limitando così i tempi di recupero. In caso contrario, si profilerebbe uno stop di diverse settimane.

L’episodio sottolinea, ancora una volta, la fragilità del corpo umano nello sport ad alto livello e quanto un singolo infortunio possa stravolgere i piani di una squadra. Per Tasos Douvikas inizia ora una corsa contro il tempo per tornare in campo e aiutare il Como a raggiungere i suoi obiettivi stagionali.