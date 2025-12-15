Como, infortunio Diao contro la Roma: Coppa d’Africa a rischio

Foto © Stefano D’Offizi

L’infortunio durante Roma-Como

Serata amara per il Como all’Olimpico. Nel corso della sfida contro la Roma, valida per la 15ª giornata di Serie A, Assane Diao è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema muscolare che ha immediatamente destato forte preoccupazione. L’episodio si è verificato al 30’, quando l’attaccante senegalese classe 2005 è partito in contropiede, ha superato due avversari e si è presentato davanti a Mile Svilar. Proprio nell’atto della conclusione, il cedimento improvviso.

Uscita in lacrime e primi segnali negativi

Il tentativo di stringere i denti è durato pochi minuti. Diao, visibilmente dolorante, ha provato a restare in campo, ma al 35’ si è arreso, lasciando il terreno di gioco in lacrime. Un’immagine che racconta più di tante parole la possibile gravità dell’infortunio. Lo staff medico del Como ha avviato subito le prime valutazioni, rinviando però ogni certezza agli esami strumentali delle prossime ore.

Impatto sul Como e convocazione del Senegal

L’eventuale stop prolungato rappresenterebbe un duro colpo per Cesc Fabregas, che ha puntato spesso sulla velocità e sulla capacità di strappo di Diao in questa prima parte di stagione. Ma l’infortunio apre anche uno scenario internazionale. L’attaccante dovrebbe partire nelle prossime ore per rispondere alla convocazione del Senegal in vista della Coppa d’Africa, ma la sua presenza è ora seriamente in dubbio.

Attesa per gli esami decisivi

Le prossime 48 ore saranno decisive per capire l’entità dello stop e i tempi di recupero. Il Como incrocia le dita, consapevole di quanto Assane Diao sia diventato centrale nel progetto tecnico di questa stagione.