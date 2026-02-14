Como-Fiorentina: probabili formazioni e diretta tv

Le scelte di Fabregas

Sarà Como-Fiorentina ad aprire il sabato della 25ª giornata di Serie A. Al Sinigaglia si affrontano due squadre in cerca di punti pesanti per i rispettivi obiettivi stagionali.

Nel Como, Cesc Fabregas va verso la conferma del 4-2-3-1. Davanti dovrebbe agire Anastasios Douvikas, sostenuto da Mergim Vojvoda, Nico Paz e Martin Baturina. In mediana spazio a Lucas Da Cunha, chiamato a dare equilibrio e qualità. In difesa resta aperto il ballottaggio tra Marc-Oliver Kempf e Diego Carlos al centro, mentre sulla corsia sinistra Alex Valle rischia il posto insidiato da Moreno. Tra i pali confermato Jean Butez.

Le novità nella Viola

Nella Fiorentina pesa l’assenza di Albert Gudmundsson, fermo per un problema alla caviglia. Paolo Vanoli dovrebbe rilanciare Robin Gosens dal primo minuto sulla sinistra. In attacco, tridente composto da Fabiano Parisi, Manor Solomon e Moise Kean. A centrocampo, testa a testa tra Rolando Mandragora e Giovanni Fabbian per una maglia da titolare.

La Fiorentina cerca continuità, il Como vuole sfruttare il fattore campo. Equilibrio annunciato.

Dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN, anche sul canale 214 di Sky con abbonamento attivo, e sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Calcio d’inizio ore 15:00, con punti che iniziano già a pesare.