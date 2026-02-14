 Salta al contenuto
Como Calcio News 24/7

Como-Fiorentina, Morata espulso: salta il Milan

Cristiano Abbruzzese
1 min
Alvaro Morata

Como-Fiorentina, Morata espulso: due gialli in un minuto. Salta il Milan

Una follia di trenta secondi. Alvaro Morata entra in campo al 58′ di Como-Fiorentina e ne esce al 90′ con un cartellino rosso figlio dell’ingenuità più pura. L’attaccante spagnolo, subentrato per dare peso all’attacco viola, si è fatto espellere nel giro di un minuto, rimediando due ammonizioni che gli costeranno la squalifica per il prossimo match contro il Milan.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

La genesi del caso

Tutto nasce all’88’, quando il Como reclama un presunto fallo di mano di Rolando Mandragora. La panchina lariana si infiamma, il clima si surriscalda. Tra scintille e contatti – coinvolti anche Assane Diao e Fabiano Parisi – l’arbitro Marchetti estrae il primo giallo per Morata e il primo per Mandragora.

Ma Morata non si ferma. A palla lontana, con l’azione ancora in corso, lo spagnolo entra in contatto con Luca Ranieri, che stramazza al suolo. Il guardalinee segnala, Marchetti non ha alternative: secondo giallo ed espulsione. Sessanta secondi, due cartellini, una serata da dimenticare.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria