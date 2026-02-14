Como-Fiorentina 1-2: Fagioli e Kean stendono i lariani

Fiorentina cinica, Como sprecone

Tre punti d’oro per la Fiorentina che espugna il Sinigaglia e compie un passo importante nella corsa salvezza. Il Como di Cesc Fabregas recrimina per una prestazione generosa ma imprecisa, punita dalla maggiore concretezza degli ospiti guidati da Vanoli.

Fagioli sblocca, Kean raddoppia

Dopo un avvio promettente dei lariani, è la Fiorentina a colpire al 26′: cross di Parisi, rinvio errato di Kempf e Nicolò Fagioli non perdona, battendo Butez con un destro vincente. Il Como reagisce con Paz, ma l’argentino spreca più volte senza inquadrare la porta. Nella ripresa, Fabregas inserisce Alberto Moreno e Jesus Rodriguez per dare vivacità, ma al 54′ arriva il colpo del ko: rigore per fallo di Perrone su Mandragora, Moise Kean trasforma con freddezza per lo 0-2.

Autorete di Parisi, espulso Morata

Il Como si getta in avanti con generosità ma scarsa lucidità. Al 77′ arriva un barlume di speranza: cross di Jesus Rodriguez e sfortunata autorete di Parisi che riapre i giochi. L’assedio finale dei padroni di casa risulta però confusionario e al 88′ arriva il rosso diretto a Alvaro Morata, espulso per doppia ammonizione. La Fiorentina gestisce con esperienza e conquista una vittoria fondamentale per la rincorsa alla salvezza; battuta d’arresto per il Como dopo l’exploit del Maradona in Coppa Italia.