Como, Fàbregas: “Qui università ogni giorno, crescita veloce ma con stabilità e pazienza”

Cesc Fàbregas è stato intervistato da Sky Sport e l’allenatore del Como ha parlato di vari aspetti legati alla società lombarda. Così il tecnico spagnolo:

“L’infortunio di Diao? Saranno cinque-sei settimane, a fine gennaio potrà ritornare a giocare.

Il risultato è importantissimo nel calcio ma c’è una crescita dietro, un percorso iniziato due anni fa, molto veloce; c’è più stabilità e pazienza rispetto ad altre società, questa ti fa prendere decisioni con più attenzione, tempo per analizzare.

Si erano perse emozioni negli anni, i tifosi sentono che siamo una società forte di Serie A che vuole lottare contro tutto e tutti, aver vinto contro il Napoli è stato molto importante quest’anno per far credere alla gente che possiamo competere con tutti“.

Fàbregas aggiunge: “Al Como è essere all’università ogni giorno, tante cose da rappresentare, non faccio solo l’allenatore e mi metto in altre cose dentro la società, siamo ancora molto all’inizio“.

Il prossimo impegno ufficiale del Como è in programma sabato prossimo, 27 dicembre, trasferta salentina sul campo del Lecce per la diciassettesima giornata di Serie A 2025/26.