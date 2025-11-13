Como, Douvikas: “Il mio compito è quello di segnare”

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 13 Novembre 2025

Como Douvikas – L’inizio di stagione del Como è stato molto positivo. I lariani dopo un altro mercato oneroso si trovano al settimo posto della classifica, le difficoltà maggiori però si sono palesate contro le squadre più chiuse in difesa: l’astinenza di Morata preoccupa molto, potrebbe toccare presto a Douvikas? Il greco ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando dell’ottimo momento attuale.

Rapporto con il gol – “Il mio compito è quello di segnare, per questo sono qui. Sono molto contento che i compagni mi aiutino a migliorare, mi creino le occasioni per segnare, spero di continuare così”.

Marcatura più importante – “Il mio goal più importante è il primo contro Lazio, era la prima giornata e abbiamo ottenuto tre punti”.

Su Nico Paz – “La cosa più bella con Nico Paz è la nostra intesa in campo, ci alleniamo ogni giorno per migliorare e capirci meglio. Lui è un giocatore di livello ed è importante per me avere un numero 10 come lui che mi aiuti a segnare. Nico è un giocatore giovane e tra qualche anno giocheranno nei club più importanti del mondo ma ovviamente sono contento che lui ora sia qui con me e insieme stiamo migliorando”.

