Como da urlo: 3-0 alla Lazio, show di Baturina e doppietta Paz

LAZIO-COMO – Il Como di Cesc Fàbregas ha messo in scena una prestazione perfetta all’Olimpico, travolgendo per 3-0 una Lazio opaca e contestata dai suoi tifosi. I lariani, con questo successo, consolidano il sesto posto in classifica e si portano a soli due punti dalla Juventus, accendendo concretamente il sogno Europa.

Una partita chiusa dopo due minuti

La gara ha avuto un epilogo anticipato. Dopo appena 90 secondi, una verticalizzazione di Lucas Da Cunha ha trovato Álex Valle sulla sinistra. Il suo cross è stato ribadito in rete da Martin Baturina, con un destro deviato che ha superato l’infelice Ivan Provedel. Un gol che ha stordito i biancocelesti, incapaci di reagire.

Il dominio e il capolavoro di Nico Paz

Il Como ha gestito il possesso con autorità (66.1%) e precisione chirurgica (92.5% di passaggi riusciti). Al 24′, su un’altra iniziativa di Baturina, è stato Nicolás Paz a raddoppiare, sfruttando un rimpallo in area. L’argentino, dopo essersi fatto parare un rigore da Provedel, ha chiuso ogni discussione all’inizio del secondo tempo con un capolavoro: ricevuto un tacco al limite dello stesso Baturina, ha piazzato un sinistro a giro impossibile per il portiere.

Le reazioni e il significato della vittoria

«La squadra ha giocato con personalità e ha eseguito alla perfezione», ha commentato Fàbregas. Per la Lazio di Maurizio Sarri, invece, è una sconfitta pesantissima che allontana l’Europa e scatena i fischi dell’Olimpico. Il Como dimostra di essere una realtà solida, capace di ambire alle coppe europee.