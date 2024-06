Intervistato da Sky Sport, Patrick Cutrone ha parlato del suo Como che giocherà in Serie A. Le sue dichiarazioni alla Sardegna:

“E’ stata una bella soddisfazione, sono nato e cresciuto nella città e per la squadra dove gioco, anche se sono cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan. Quando sono arrivato, il sogno era di riportarlo in Serie A, tifo il Como e ci tengo tantissimo. Il gruppo era solido, questo pre-ritiro ci aiuta a rimetterci in moto fisicamente e fare team building sempre di più“.

Arriva Belotti: “Ben venga la concorrenza, sicuramente alziamo l’asticella ed è importante per tutti noi“.

La Nazionale: “Sono ancora giovane, ho ancora tanti sogni nel cassetto e voglio pensare al presente, a far bene per me e per il Como, mi preparerò per fare una grande stagione“.

Fabregas allenatore: “Il mister ci ha trasmesso la mentalità da campione che è stato lui, si è fatto trovare subito pronto. Era un inizio anche per lui ed è stato bravo a non stravolgere più di tanto dall’inizio, ci ha trasmesso una mentalità dove volevamo vincerle tutte“.

