Como, c’è mercato anche in uscita: Posch nel mirino del Mainz

Stefan Posch, terzino del Como in prestito dal Bologna, potrebbe far ritorno in Germania: il Mainz spinge per l’accordo; i dettagli

POSCH MAINZ COMO PRESTITO – Stefan Posch, tre anni dopo lo sbarco in Italia, sarebbe pronto a far rientro in Germania. Ci sarebbe ancora la Bundesliga per il futuro del terzino austriaco, la cui esperienza in prestito a Como sarebbe da considerare già conclusa. Secondo quanto riferito da SkySport, infatti, il classe 1997 sarebbe finito nel mirino del Mainz. Il club di Magonza spingerebbe per ottenere il cartellino del ventinovenne terzino e sarebbe deciso a presentarsi al tavolo delle trattative con Bologna e, appunto, società lariana al fine di definire l’affare nel corso delle prossime ore.

In ottica di ritrovare maggiore spazio e minutaggio negli undici titolari, Posch potrebbe gradire la destinazione teutonica e porre fine all’avventura italiana cominciata a Bologna, passata da Bergamo, all’Atalanta, e quasi terminata sul Lago di Como. Il terzino ha totalizzato 13 presenze stagionali, ma solamente in 3 occasioni è stato chiamato in causa da Cesc Fabregas dal primo minuto.

Stefan Posch ha impreziosito le proprie statistiche mettendo a segno una rete contro l’Hellas Verona, ma il Mister catalano ha sempre mostrato di puntare sul nuovo arrivo dell’estate 2025: il croato Smolcic. Vincolato da un accordo con il Bologna la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2027, l’austriaco rientrerebbe in Germania senza ripassare dall’Emilia. L’operazione sarebbe in dirittura d’arrivo.

