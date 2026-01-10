Como-Bologna, probabili formazioni e diretta tv: le scelte dei tecnici

Sfida salvezza e ambizioni europee al Sinigaglia

La Serie A riparte dal Sinigaglia, dove Como e Bologna aprono il programma della 20ª giornata con obiettivi diversi ma ugualmente urgenti. I lariani cercano continuità per allontanarsi dalla zona calda, i felsinei vogliono reagire dopo lo stop interno contro l’Atalanta e restare agganciati al treno europeo. Calcio d’inizio alle 15, clima da partita pesante.

Le scelte di Fabregas

In casa Como, Cesc Fabregas deve fare i conti con la squalifica di Ramon. Al centro della difesa spazio alla coppia Diego Carlos-Kempf, mentre sulla corsia sinistra resta aperto il ballottaggio tra Valle e Moreno. In avanti Douvikas agirà da riferimento offensivo, supportato da Nico Paz, con Vojvoda e Rodriguez sugli esterni. Ancora indisponibile Addai, fermato da una ricaduta ai flessori.

Italiano cambia volto al Bologna

Sul fronte Bologna, Vincenzo Italiano valuta qualche modifica dopo l’ultima sconfitta. In attacco dovrebbe toccare a Castro, con Odgaard sulla trequarti e Orsolini e Cambiaghi larghi. In mezzo Freuler è certo del posto, con Pobega leggermente favorito su Ferguson. In difesa rientra Lucumì, mentre a destra è sfida aperta tra Holm e Zortea. In porta confermato Ravaglia, con Skorupski ancora ai box.

Probabili formazioni

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Dove vedere Como-Bologna in tv

La gara tra Como e Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, visibile tramite smart tv e in streaming sull’app ufficiale.