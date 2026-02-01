Como-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv
La domenica pomeriggio della 23ª giornata di Serie A propone una sfida interessante al Sinigaglia, dove Como e Atalanta si affrontano con obiettivi diversi ma uguale necessità di fare punti. Fischio d’inizio alle ore 15, con i due allenatori alle prese con dubbi di formazione e scelte non scontate.
I dubbi del Como
In casa Como, Cesc Fabregas valuta fino all’ultimo le condizioni di Douvikas. L’attaccante greco ha riportato una lieve distorsione alla caviglia durante l’impegno di Coppa Italia a Firenze e resta in dubbio per una maglia da titolare. Se non dovesse farcela, l’idea è quella di rafforzare la mediana dall’inizio, lasciando in avanti Baturina e Rodriguez, con Paz libero di muoversi tra le linee.
Qualche ballottaggio anche in difesa. Sulla corsia sinistra Valle è insidiato da Moreno, mentre al centro Diego Carlos cerca spazio a scapito di Kempf, in un reparto che potrebbe essere parzialmente rinnovato.
Le scelte dell’Atalanta
Sul fronte Atalanta, Raffaele Palladino sembra orientato a puntare su Scamacca e De Ketelaere in attacco. La terza maglia offensiva dovrebbe andare a Raspadori, anche alla luce dell’assenza di Lookman, non convocato e al centro di voci di mercato. In mezzo al campo le chiavi della manovra saranno affidate a De Roon, mentre sulla fascia Zappacosta resta in bilico.
In difesa spazio a Scalvini e Djimsiti davanti a Carnesecchi, chiamato a guidare il reparto arretrato.
Como-Atalanta: dove vederla in tv
La gara Como-Atalanta, valida per la 23ª giornata di Serie A Enilive, si disputerà domenica 1 febbraio alle ore 15. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, disponibile in streaming tramite app su smart tv, dispositivi mobili e console.