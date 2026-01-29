Como, affare chiuso: Kaiki è dei lariani. 10 milioni al Cruzeiro

Il Como continua a investire con convinzione sul mercato: come confermato da fonti di primissimo livello tra cui Fabrizio Romano, il club lariano ha perfezionato l’acquisizione del terzino sinistro brasiliano Kaiki dal Cruzeiro. L’affare, ormai definito in ogni dettaglio, rappresenta un investimento significativo per la squadra allenata da Cesc Fàbregas.

L’accordo è stato raggiunto per un corrispettivo iniziale di 10 milioni di euro, più ulteriori 2 milioni in bonus legati al raggiungimento di obiettivi sportivi e prestazionali del giocatore. Concluso l’accordo verbale, le parti sono ora al lavoro per completare l’iter formale, redigere il contratto e programmare le visite mediche, ultimo passo prima dell’annuncio ufficiale.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il profilo di Kaiki, nuovo gioiello brasiliano in Serie A

Kaiki, classe 2003, è un giovane terzino sinistro di pura fiamma brasiliana. Cresciuto nel vivaio del Cruzeiro, si è imposto nella squadra maggiore dimostrando doti offensive di pregevole fattura, abbinata a una grinta difensiva che lo rende un profilo completo per il ruolo.

La sua corsia è la sinistra, dove si esprime con progressioni in velocità, cross precisi e una buona propensione al dribbling. Per il Como, in cerca di un innesto di qualità per il reparto difensivo, rappresenta un acquisto strategico per il presente e per il futuro, in linea con la politica di valorizzazione di giovani talenti portata avanti dalla proprietà.

Un messaggio di ambizione dal Lago di Como

L’operazione, nell’ordine dei 12 milioni di euro complessivi, è un chiaro segnale di ambizione da parte del club. Il Como di Cesc Fàbregas non si accontenta della semplice permanenza in Serie A, ma sta costruendo una squadra competitiva e con un orizzonte di medio-lungo periodo.

Con questo colpo di mercato, i lariani si assicurano una pedina di valore crescente, da sviluppare ulteriormente nel campionato italiano. Per Kaiki, invece, si apre l’opportunità di lanciare la sua carriera europea in un contesto progettuale stimolante. Un’affare che sembra soddisfare le esigenze di tutte le parti coinvolte.