Commisso: “Tifosi, penso a delle soluzioni per maggiore sostegno”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 12 Dicembre 2025 · Aggiornato il 12 Dicembre 2025

Il Presidente della Fiorentina, Commisso, ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha parlato di alcune iniziative per i tifosi

COMMISSO FIORENTINA TIFOSI – Parola d’ordine: sostegno. In questo momento così delicato per la Fiorentina – e, sicuramente, il più controverso da quando ha preso in mano le redini del club viola – Rocco Commisso intende fare quadrato sulla squadra e chiama a raccolta i tifosi a dimostrare ulteriore calore e affetto ai calciatori e allo staff tecnico. Magari, attivando qualche iniziativa che possa avvicinare ancor di più i sostenitori alla viola come, ad esempio, l’apertura delle porte al Viola Park per un allenamento, oppure alla riduzione dei prezzi dei biglietti per assistere le partite al Franchi.

E se la squadra ha bisogno di tifo e sostegno, i tifosi hanno necessità di ricevere delle scuse: “Ci dispiace aver chiamato in massa così tanti appassionati al Mapei Stadium, contro il Sassuolo, e averli ripagati con una prestazione deludente. Credo sia la cosa che mi rende più triste in assoluto. Dobbiamo assolutamente rialzarci e abbiamo la volontà di farlo: so che riusciremo”.

“Se Firenze e la Fiorentina viaggiano compatti, all’unisono, diventano un blocco unico. Bisogna ripartire dalle cose semplici e intendo chiedere ai tifosi di sostenerci ancora, perché solamente così potremo uscirne. La squadra deve salvarsi, non c’è dubbio su questo”, ha chiosato il Presidente del club viola.

Il risultato di ieri, in Conference League, può confortare l’ambiente: i tre punti conquistati dalla Fiorentina contro la Dinamo Kiev potrebbero rappresentare un viatico per intraprendere una nuova strada anche in campionato. Domenica, alle ore 15:00, la viola ospiterà un Hellas Verona penultimo in classifica, ma reduce da una grandissima prestazione contro l’Atalanta di Raffaele Palladino. Vincere, significherebbe allontanare qualche spettro retrocessione e tentare di uscire dalle sabbie mobili di una classifica che preoccupa tutto l’ambiente. Rocco Commisso, però, prova a stemperare gli animi figli di una situazione decisamente complicata.