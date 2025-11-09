Colpo Milan: contatti per Robert Lewandowski dal Barcellona
Il Milan mette nel mirino Lewandowski per il dopo Gimenez
Il Milan prepara un colpo di spessore per la prossima stagione. La dirigenza avrebbe già incontrato l’agente di Robert Lewandowski per sondare la possibilità di portare l’attaccante polacco a Milano nell’estate 2026. L’obiettivo è trovare un profilo esperto e prolifico che possa raccogliere l’eredità di Santiago Gimenez, destinato a lasciare il club al termine della stagione.
Lewandowski verso l’addio al Barcellona
Il contratto di Lewandowski con il Barcellona scadrà il 30 giugno 2026, ma l’accordo include un’opzione di prolungamento di una stagione che, al momento, nessuna delle due parti intende esercitare. Il club catalano non ha ancora presentato un’offerta di rinnovo e, secondo indiscrezioni, starebbe valutando una rifondazione offensiva basata su profili più giovani.
Un’operazione da free agent di lusso
Il Milan monitora la situazione con grande attenzione, consapevole che Lewandowski potrebbe liberarsi a parametro zero. L’attaccante resta una figura di enorme prestigio, con una media realizzativa ancora altissima nella Liga, e rappresenterebbe un rinforzo d’esperienza e carisma per la squadra di Massimiliano Allegri.
Portare in rossonero un nome come Lewandowski significherebbe aggiungere qualità immediata e un leader abituato a vincere, un profilo ideale per una squadra che punta a tornare stabilmente ai vertici europei.
