Colpo Lazio: Zaccagni elimina il Milan e porta Sarri ai quarti
Foto © Stefano D’Offizi
LAZIO AVANTI GRAZIE A ZACCAGNI
La Lazio di Maurizio Sarri approda ai quarti di Coppa Italia superando il Milan di Massimiliano Allegri con un guizzo di Mattia Zaccagni all’ottantesimo. Una sfida intensa, decisa nei dettagli, che premia la maggiore concretezza dei biancocelesti. Il primo tempo offre poche emozioni, ma è la Lazio a tenere il controllo. Le uniche conclusioni pericolose arrivano infatti dai piedi di Toma Basic e Taty Castellanos, senza però trovare il bersaglio. Prima dell’intervallo ci prova anche Isaksen, ma Mike Maignan risponde con sicurezza.
LA REAZIONE DEL MILAN NON BASTA
Nella ripresa il Milan prova ad alzare i ritmi. Al cinquantesimo Pervis Estupiñán pennella per Ruben Loftus-Cheek, che stacca bene ma non inquadra la porta. Le panchine si muovono: Sarri inserisce Noslin e Dele-Bashiru, mentre Allegri richiama Saelemaekers per dare spazio a Nkunku e passare a un assetto più offensivo. L’occasione migliore rossonera arriva al sessantanovesimo, ancora con Loftus-Cheek, che però manda a lato un altro colpo di testa.
ZACCAGNI DECIDE, MANDAS BLINDA
All’ottantesimo la partita si sblocca: corner di Nuno Tavares, stacco perfetto di Zaccagni e Lazio avanti. I biancocelesti sfiorano il raddoppio con Noslin, fermato da un grande intervento di Maignan. Nel recupero il Milan prova il tutto per tutto con Christian Pulisic, ma il portiere Mandas salva la qualificazione. La Lazio avanza e ora sfiderà il Bologna, detentore del trofeo.
