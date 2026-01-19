Colpo Genoa: Justin Bijlow è il nuovo portiere rossoblù

Il Genoa ha messo a segno il primo colpo del mercato invernale, andando a rafforzare con autorevolezza il ruolo più delicato. I liguri hanno infatti chiuso per l’acquisto a titolo definitivo del portiere olandese Justin Bijlow, che lascia il Feyenoord.

L’operazione: visite mediche in corso

L’affare è ormai definito nei suoi termini fondamentali. Bijlow, classe 1998, è atteso a Genova nelle prossime ore per sostenere le visite mediche di rito, ultimo step prima della firma sul contratto. Il trasferimento avviene a titolo definitivo, con il Genoa che ha approfittato della scadenza imminente del contratto del giocatore con il club di Rotterdam, prevista per giugno 2026, per assicurarselo con un esborso contenuto. La sua convocabilità potrebbe essere immediata, potenzialmente già per la prossima gara di campionato.

Il profilo di Bijlow: un portiere di esperienza

Justin Bijlow è un volto noto del calcio olandese. Cresciuto nel vivaio del Feyenoord, vi ha disputato tutta la sua carriera, collezionando 152 presenze con la prima squadra e vincendo due titoli nazionali. Dotato di esperienza internazionale sia in Champions League che con la Nazionale olandese, il suo arrivo porta al Genoa sicurezza e personalità tra i pali.

La strategia del club rossoblù

Questo acquisto segnala l’intenzione del Genoa di risolvere con un investimento mirato una posizione chiave. Bijlow, con il suo bagaglio tecnico e la sua familiarità con livelli di gioco elevati, si prospetta come il punto di riferimento per la difesa nella seconda parte di stagione. Un messaggio di ambizione lanciato dalla società rossoblù sul mercato.