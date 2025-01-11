Colpo a sorpresa in casa Lazio: Arijon Ibrahimovic a un passo
La Lazio è alla ricerca di un jolly di centrocampo e starebbe chiudendo in queste ore l’acquisto di Arijon Ibrahimovic attualmente al Bayern Monaco. I biancocelesti sembrano aver mollato definitivamente la pista Fazzini, mentre su Casadei il Torino è sempre stato in vantaggio. Ecco, quindi, il colpo a sorpresa di Lotito per rinforzare la rosa di mister Baroni.
IBRAHIMOVIC VICINISSIMO ALLA LAZIO
Il talento classe 2005 è stato già in Italia lo scorso anno, vestendo la maglia del Frosinone dove, pur non essendo titolare, ha messo a referto 2 gol in 594 minuti, ma, la sua miglior stagione, l’ha vissuta con l’under 19 del Bayern, con 13 gol e 3 assist all’attivo. Ibrahimovic predilige giocare come trequartista, ma può ricoprire molti ruoli del fronte offensivo e questa sua duttilità aiuterà molto Baroni che, soprattutto nelle ultime partite, ha avuto difficoltà a livello numerico a causa degli infortunati Vecino e Castrovilli.
La Lazio e il club bavarese, sono in contatto in queste ore per limare i dettagli dell’affare: secondo Sportitalia, Lotito ha offerto un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro.
