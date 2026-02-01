Colpo a sorpresa della Juve: dal Nizza in arrivo Boga
JUVE BOGA – Dopo le precedenti esperienze in Italia con le maglie di Sassuolo e Atalanta, Jeremie Boga è pronto a tornare in Serie A.
Come riferisce Fabrizio Romano, sarebbe fatta per l’approdo a Torino dell’attaccante esterno, alla seconda stagione al Nizza.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
JUVE BOGA – Operazione in prestito con diritto di riscatto, col giocatore ivoriano che oggi dovrebbe svolgere le visite mediche.
Operazione a sorpresa, dal momento che il giocatore mai era stato accostato alla Juventus. Difficile questo inizio di stagione di Boga col Nizza, da mesi in crisi di risultati.
Il giocatore cerca ora riscatto in bianconero, con la speranza di vedere il giocatore valorizzato al Sassuolo da Roberto De Zerbi.
leggi anche:
- Wesley incanta a Roma: City, Newcastle e Tottenham osservano
- Roma-Sassuolo, Gasperini: “Proprietà qui presente un gran segnale ma non parliamo di mercato, sapete tutto. Questa estate…”
- Brescianini dall’Atalanta alla Fiorentina è ufficiale: “Vanoli carico, non vedo l’ora di mettermi in gioco”
- Bove riparte dall’Inghilterra: firma vicina col Watford
- Nottingham Forest su Taremi: l’ex Inter tra le opzioni per l’attacco
- Como, Fàbregas: “Bologna? Grande test; mi piace la squadra e Italiano, da analizzare nel calcio moderno. Il mercato…”
- Milan-Genoa 1-1: Leao salva i rossoneri, Stanciu spreca un rigore
- Udinese, Zaniolo brilla ma c’è un ginocchio da valutare