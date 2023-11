Andrea Colpani, trequartista del Monza, ha rivelato un’antica passione per il Milan e raccontato un aneddoto su Berlusconi

Le sirene del mercato potrebbero cominciare ad evocare un futuro lontano da Monza per Andrea Colpani, trequartista che pare stia vivendo la stagione della vera consacrazione in Serie A. Il grande inizio di stagione, impreziosito da sei reti in dodici presenze con la maglia dei brianzoli, ha permesso al numero 28 di rientrare nella lista dei convocati di Luciano Spalletti per gli impegni della Nazionale in vista delle qualificazioni al prossimo Campionato Europeo, in Germania.

In attesa di conoscere quale sarà il proprio futuro, con la permanenza a Monza che potrebbe seriamente vacillare per le attenzioni delle big quali Inter e Lazio, Colpani ha rivelato un aneddoto riguardante il proprio passato rossonero: “Da piccolo tifavo Milan. Il primo incontro con Berlusconi risaliva ad una partita che vidi a San Siro in compagnia di mio zio, milanista. Lui stesso chiese al Presidente di poter fare una foto con me e accettò con grande gentilezza. Ho un bellissimo ricordo di Berlusconi: apprezzava moltissimo le mie qualità e si esprimeva sempre con bellissime parole sul mio conto. Diceva sempre che ero il suo calciatore preferito al Monza, anche per la faccia da bravo ragazzo: lo ricorderò sempre con affetto”, ha dichiarato ai microfoni di Sportweek.

