Collovati: "Il Napoli ha meritato di vincere la Coppa Italia. La Juventus non ha assimilato i dettami tattici di Sarri" In diretta a "Taca La Marca", programma in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Fulvio Collovati, ex difensore di Milan ed Inter tra le tante. Fulvio Collovati si è soffermato sulla ripresa del calcio e su tanti altri temi. Ecco quanto emerso. Mario Corso: "È stato il mio allenatore ai tempi dell'Inter nel 1984. Era un personaggio molto vicino ai giocatori e di grandissimo spessore, sono dispiaciuto per la sua scomparsa". La ripresa del calcio: "In queste prime partite di Coppa Italia la condizione fisica è stata determinante. Il Napoli ha meritato la vittoria. In generale ci potrebbero essere delle sorprese ed anche un ritorno dell'Inter. La pandemia ha annullato tutte le differenze, abbiamo visto una Juventus irriconoscibile, che fatica e vedremo se queste difficoltà continueranno". Il momento difficile della Juventus: "La Juventus potrebbe perdere lo Scudetto e ciò non sarebbe una sorpresa, nel nostro campionato in passato ci sono state rimonte clamorose, Lazio ed Inter potrebbero dare fastidio alla squadra di Sarri. Ronaldo non è un problema per la Juventus, la squadra non ha assimilato i dettami tattici del suo tecnico, mancano alternative e non la si può considerare la squadra di Sarri, visto che è stato lui a doversi adeguare ai giocatori e non viceversa". I meriti di Gattuso: "Sono notevoli i meriti di Gattuso, ha preso una squadra dalle macerie ed uno spogliatoio diviso con una condizione atletica pessima. Ha rimodellato tutto e adesso il Napoli è una squadra che concede pochissimo, la vittoria in Coppa Italia è il capolavoro di Gattuso che ha battuto le prime tre della classe. Parliamo di una persona leale ed onesta, rara da trovare nel mondo del calcio".

