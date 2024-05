ROMA KAMADA – Molto interessante indiscrezione di mercato lanciata nelle scorse ore dal Corriere della Sera. Per rinforzare il centrocampo, la Roma starebbe pensando a Daichi Kamada.

Il fantasista giapponese sta per concludere la sua prima annata alla Lazio. Gli agenti del giocatore sarebbero propensi a far scadere il contratto in essere salvo poi rinegoziare un nuovo accordo con i biancocelesti.

ROMA KAMADA – Ma attenzione a possibili inserimenti. Che potrebbero arrivare proprio dall’altra sponda della Capitale.

Dopo un inizio in salita con Sarri, sotto la guida di Tudor il giocatore nipponico ha trovato molto più spazio e il suo rendimento è stato decisamente positivo.

LEGGI ANCHE: