Clamoroso Lazio Immobile, Strakosha e Leiva non convocati

CLAMOROSO LAZIO IMMOBILE – Ciro Immobile, Thomas Strakosha e Lucas Leiva non sono stati convocati per l’imminente sfida contro lo Zenit a San Pietroburgo. Nonostante la loro presenza nell’ultimo allenamento di rifinitura, i tre non saranno arruolabili per dei dubbi sui loro tamponi.

Un film già visto una settimana fa prima della partita contro il Bruges dove insieme allo stesso Immobile vennero fermati dalla Uefa Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Pereira.

Il bomber biancoceleste è però sceso in campo Domenica firmando la terza rete della sfida contro il Torino. Un tempo giocato anche per Lucas Leiva mentre Strakosha è rimasto in panchina.

CLAMOROSO LAZIO IMMOBILE – Da Formello per ora non arrivano comunicazioni ufficiali. Di certo che la lista degli indisponibili per Inzaghi dunque si allunga: oltre ad Immobile, Strakosha e Lucas Leiva per San Pietroburgo non partiranno anche Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson.

