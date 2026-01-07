Clamoroso De Bruyne: addio al Napoli già a gennaio?

Il caso De Bruyne scuote il Napoli

L’indiscrezione lanciata da Il Mattino ha il peso di quelle che fanno rumore vero. Kevin De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli già nel corso di questo mercato di gennaio. Un’ipotesi che fino a poche settimane fa sembrava fuori discussione, oggi invece entra nel campo delle possibilità concrete. Sul tavolo dell’entourage del centrocampista belga sarebbero arrivate alcune proposte importanti, ancora in fase di valutazione.

Infortunio e nuove gerarchie tattiche

Il punto è chiaro. De Bruyne, fermo dall’infortunio rimediato nella sfida autunnale contro l’Inter, tornerà soltanto a ridosso della primavera. Tempi lunghi, incompatibili con un reinserimento immediato. Nel frattempo Antonio Conte ha trovato equilibrio e risultati con il 3-4-2-1, un sistema che non prevede forzature e che ha restituito solidità al Napoli in Serie A. In questo contesto, il belga rischia di diventare una risorsa differita, non centrale nel presente.

Le sirene dall’Arabia Saudita

Secondo quanto riportato, alcune proposte arriverebbero dal campionato dell’Arabia Saudita. I club sauditi avrebbero manifestato interesse concreto per il cartellino dell’ex Manchester City, senza ricevere al momento chiusure definitive. Nessuna decisione è stata presa, ma il segnale è evidente. A gennaio, per De Bruyne e per il Napoli, potrebbe aprirsi uno scenario inatteso. E ciò che significa davvero è questo: il mercato, quando meno te lo aspetti, cambia le gerarchie.