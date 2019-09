Clamoroso dalla Spagna: Messi può lasciare il Barcellona tra un anno

MESSI BARCELLONA – Bomba di mercato che giunge dalla stampa spagnola. Stando a quanto riferisce l’autorevole giornale iberico “El Pais“, il lunghissimo percorso di Leo Messi con il Barcellona potrebbe terminare tra un anno.

Nel contratto che lega il campione argentino, considerato da molti il giocatore più forte del mondo, vi sarebbe infatti una clausola unilaterale secondo cui Messi potrebbe lasciare il Barca il 30 giugno di ogni anno.

E durante quest’ultimo periodo, il massimo dirigente Bartomeu non è riuscito a far rinnovare all’asso sudamericano il contratto.

Uno dei motivi di tale accordo che tarda ad arrivare, vi sarebbe forse proprio la volontà del giocatore di lasciare la società catalana.

Messi, tra un anno il possibile addio dal Barcellona

MESSI BARCELLONA – Il calciatore, conosciuto anche come “La Pulce”, ha sempre vestito la maglia blaugrana.

Dopo la trafila nel settore giovanile, Messi gioca in pianta stabile in prima squadra dall’estate 2004, dopo un ottimo mondiale Under 20 con la sua Argentina, vinto peraltro nella finale contro la Nigeria.

Con la maglia del Barca ha vinto tutto quello che poteva vincere. In particolare si è laureato per ben quattro volte campione d’Europa. E a livello individuale ha conquistato record su record, tra cui ben cinque Palloni d’oro.