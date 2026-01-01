Clamoroso Chelsea: addio Maresca prima del City? Cosa succede

Potremmo avere già il primo colpo di scena del 2026: il tecnico Enzo Maresca non è mai stato così vicino a lasciare il Chelsea e, secondo Sky Sport UK, potrebbe non essere in panchina già il prossimo 4 gennaio nell’importantissima sfida contro il Manchester City.

Tuttavia, la possibile separazione fra il tecnico italiano e il club inglese non dipenderebbe dai risultati leggermente al di sotto delle aspettative ottenuti fin qui, ma dai rapporti con la dirigenza che nelle ultime ore stanno precipitando.

COME È INIZIATO TUTTO?

La frattura si è palesata a metà dicembre, quando Maresca, nonostante il successo sull’Everton, ha denunciato il mancato supporto del club, ribadendo tuttavia il legame con i tifosi: “Da quando sono entrato a far parte del club, le ultime 48 ore sono state le peggiori, perché molte persone non ci hanno sostenuto. Le persone non hanno sostenuto me e la squadra ma amo i tifosi e sono molto contento di loro“.

CHELSEA-MARESCA, È FINITA? IL MOTIVO

La ragione principale che ha spinto Maresca e la dirigenza ad arrivare fino a questo punto è di natura progettuale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, l’azionista del club Behdad Eghbali ritiene che, dopo aver speso milioni e milioni nelle scorse sessioni di mercato per i migliori giovani del panorama mondiale, il Chelsea dovrebbe puntare a vincere campionato e Champions già in questa stagione.

Nella visione del tecnico italiano invece, nonostante la rosa sia di qualità, rimane pur sempre la squadra più giovane di tutta la Premier League e i giovani su cui si è investito non sono certamente giocatori pronti a vincere già da subito. Come spesso accade, occorrono tempo e pazienza per lasciar crescere l’organico e avviare un progetto vincente: un concetto che, però, Behdad Eghbali, al pari di tanti altri presidenti, fatica a comprendere.