City, shock Guardiola: addio già nel 2026?
Una notizia bomba scuote il mondo del calcio: Pep Guardiola potrebbe concludere prematuramente la sua straordinaria esperienza al Manchester City. Nonostante il contratto sia valido fino al 2027, il Times rivela che l’allenatore catalano sta seriamente valutando l’ipotesi di un addio già nell’estate del 2026.
Le Ragioni di una Svolta Epocale
Dopo dieci stagioni di successi senza precedenti, incluso il trionfo in Champions League, sembra essersi acceso in Guardiola il desiderio di un cambiamento. Fonti vicine al tecnico suggeriscono che la scorsa stagione, considerata “fallimentare”, abbia influito sulla sua motivazione. A questo si aggiunge il lungo dossier sulle 115 accuse di Financial Fair Play che gravano sul club, un elemento di disturbo nonostante la pubblica fedeltà professata da Pep.
I Possibili Eredi sulla Panchina City
La dirigenza, che collabora perfettamente con Txiki Begiristain, sarebbe già al lavoro per individuare un successore. In cima alla lista figura Vincent Kompany, storico capitano dei Citizens e oggi allenatore del Bayern Monaco. Altri nomi nel mirino sono Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Marsiglia, e Andoni Iraola del Bournemouth. L’estate 2026 si preannuncia cruciale per il futuro del club inglese.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League