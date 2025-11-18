City, shock Guardiola: addio già nel 2026?

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 18 Novembre 2025 · Aggiornato il 18 Novembre 2025

Una notizia bomba scuote il mondo del calcio: Pep Guardiola potrebbe concludere prematuramente la sua straordinaria esperienza al Manchester City. Nonostante il contratto sia valido fino al 2027, il Times rivela che l’allenatore catalano sta seriamente valutando l’ipotesi di un addio già nell’estate del 2026.

Le Ragioni di una Svolta Epocale

Dopo dieci stagioni di successi senza precedenti, incluso il trionfo in Champions League, sembra essersi acceso in Guardiola il desiderio di un cambiamento. Fonti vicine al tecnico suggeriscono che la scorsa stagione, considerata “fallimentare”, abbia influito sulla sua motivazione. A questo si aggiunge il lungo dossier sulle 115 accuse di Financial Fair Play che gravano sul club, un elemento di disturbo nonostante la pubblica fedeltà professata da Pep.

I Possibili Eredi sulla Panchina City

La dirigenza, che collabora perfettamente con Txiki Begiristain, sarebbe già al lavoro per individuare un successore. In cima alla lista figura Vincent Kompany, storico capitano dei Citizens e oggi allenatore del Bayern Monaco. Altri nomi nel mirino sono Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Marsiglia, e Andoni Iraola del Bournemouth. L’estate 2026 si preannuncia cruciale per il futuro del club inglese.

