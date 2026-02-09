City ribalta Anfield e riapre la Premier: Liverpool ko 2-1
Un colpo da campioni ad Anfield
Il Manchester City si prende Anfield con una rimonta che pesa come un manifesto. Sotto dopo la perla su punizione di Dominik Szoboszlai, i campioni d’Inghilterra reagiscono nel finale e firmano un 2-1 che tiene viva la Premier League. Decidono l’intelligenza di Bernardo Silva e la freddezza dal dischetto di Erling Haaland, con una parata decisiva di Gianluigi Donnarumma nel recupero.
La partita cambia negli ultimi minuti
Il Liverpool aveva indirizzato il match al 74’, quando Szoboszlai disegna una traiettoria imprendibile; il City controlla a lungo ma soffre nella ripresa, poi cambia marcia dall’84’: Bernardo Silva capitalizza una sponda di Haaland e riapre tutto. Al 91’ l’episodio chiave: Alisson stende Matheus Nunes, rigore. Haaland non sbaglia al 93’.
Classifica e segnali
Con questa vittoria, la squadra di Pep Guardiola sale a -6 dall’Arsenal, capolista, e riaccende una corsa che sembrava chiusa. È una prova di carattere in uno stadio storicamente ostico, vinto poche volte in Premier League.
Le ombre dei Reds
Per il Liverpool pesa la gestione del finale e l’espulsione di Szoboszlai oltre il 100’, che complica la corsa al quarto posto alle spalle di Manchester United e Chelsea. Ad Anfield resta l’amaro: il City c’è, la Premier pure.