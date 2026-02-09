 Salta al contenuto
Premier League Calcio News

City ribalta Anfield e riapre la Premier: Liverpool ko 2-1

Cristiano Abbruzzese
2 min
Haaland

Un colpo da campioni ad Anfield

Il Manchester City si prende Anfield con una rimonta che pesa come un manifesto. Sotto dopo la perla su punizione di Dominik Szoboszlai, i campioni d’Inghilterra reagiscono nel finale e firmano un 2-1 che tiene viva la Premier League. Decidono l’intelligenza di Bernardo Silva e la freddezza dal dischetto di Erling Haaland, con una parata decisiva di Gianluigi Donnarumma nel recupero.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

La partita cambia negli ultimi minuti

Il Liverpool aveva indirizzato il match al 74’, quando Szoboszlai disegna una traiettoria imprendibile; il City controlla a lungo ma soffre nella ripresa, poi cambia marcia dall’84’: Bernardo Silva capitalizza una sponda di Haaland e riapre tutto. Al 91’ l’episodio chiave: Alisson stende Matheus Nunes, rigore. Haaland non sbaglia al 93’.

Classifica e segnali

Con questa vittoria, la squadra di Pep Guardiola sale a -6 dall’Arsenal, capolista, e riaccende una corsa che sembrava chiusa. È una prova di carattere in uno stadio storicamente ostico, vinto poche volte in Premier League.

Le ombre dei Reds

Per il Liverpool pesa la gestione del finale e l’espulsione di Szoboszlai oltre il 100’, che complica la corsa al quarto posto alle spalle di Manchester United e Chelsea. Ad Anfield resta l’amaro: il City c’è, la Premier pure.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria