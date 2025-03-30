Ciro Immobile nel mirino dell’Inter: ritorno in Serie A?

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 30 Marzo 2025 · Aggiornato il 30 Marzo 2025

L’esperienza al Beşiktaş e il futuro incerto

Dopo essersi trasferito al Beşiktaş a parametro zero all’inizio della stagione, Ciro Immobile potrebbe presto fare ritorno in Serie A. L’attaccante italiano ha firmato un contratto fino al giugno 2026 con il club turco, ma il suo futuro resta incerto, soprattutto considerando l’interesse di diversi club italiani.

L’Inter sulle tracce di Immobile

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Inter sta monitorando la situazione di Ciro Immobile e potrebbe tentare di riportarlo in Italia al termine della stagione. Il club nerazzurro è alla ricerca di un rinforzo offensivo e il possibile addio di Mehdi Taremi potrebbe accelerare le trattative per l’acquisto dell’ex attaccante della Lazio.

Possibile ritorno in Serie A?

Il ritorno di Ciro Immobile in Serie A rappresenterebbe un’operazione interessante per l’Inter, che potrebbe contare sull’esperienza e sulle qualità realizzative del centravanti. Tuttavia, resta da vedere se il Beşiktaş sarà disposto a lasciarlo partire senza richiedere una cifra elevata per il suo cartellino. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se il trasferimento si concretizzerà.

LEGGI ANCHE: