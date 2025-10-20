Cipro, omicidio shock: ucciso Demosthenous, patron Karmiotissa

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 20 Ottobre 2025 · Aggiornato il 20 Ottobre 2025

L’agguato a Limassol

La comunità calcistica cipriota è sconvolta dall’assassinio di Stavros Demosthenous, presidente del Karmiotissa. L’attacco è avvenuto venerdì mattina, intorno alle 9:30, a soli 500 metri dall’abitazione della vittima. Due uomini, nascosti in un furgone rubato, hanno teso un’imboscata al dirigente mentre si trovava in auto con il figlio diciottenne. Colpito da diversi proiettili, tra cui al collo e al volto, Demosthenous è deceduto poco dopo, nonostante il tentativo disperato del figlio di condurlo in ospedale.

Modalità dell’assassinio

Secondo la ricostruzione della polizia, gli aggressori hanno agito con estrema precisione: dopo l’agguato, hanno incendiato il veicolo usato per l’imboscata nella zona di Germasogeia e sono fuggiti su una motocicletta di grossa cilindrata. Le prime analisi balistiche indicano l’uso di armi automatiche, probabilmente un Kalashnikov o un G3.

Le indagini della polizia

Le forze dell’ordine hanno rinvenuto bossoli bruciati e un berretto, possibili tracce utili all’identificazione. Nelle ore successive, un 45enne greco-cipriota, ex calciatore, è stato arrestato a Nicosia: l’uomo risulta proprietario della motocicletta utilizzata per la fuga. Gli inquirenti stanno ora valutando legami con ambienti mafiosi, considerando anche il sequestro dei telefoni della vittima.

Un caso che scuote il calcio cipriota

L’omicidio di Demosthenous apre uno scenario inquietante attorno al calcio cipriota e in particolare al Karmiotissa, club della First Division. La vicenda ha gettato ombre pesanti su un movimento sportivo già fragile, trasformando il caso in una questione nazionale di sicurezza e legalità.

LEGGI ANCHE: