Chukwuemeka, l’Austria di Rangnick prova a convocarlo

CHUKWUEMEKA AUSTRIA – Per quanto riguarda il capitolo Nazionale maggiore, potrebbe essere a tinte biancorosse il futuro di Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003 e dalla scorsa estate al Borussia Dortmund.

Il giocatore, essendo cresciuto e vissuto a Londra, ha già vestito le casacche dell’Inghilterra giovanile. Tuttavia, la Nazionale maggiore dei Tre Leoni non lo ha ancora convocato, almeno fino a questo momento. E qui viene la notizia.

CHUKWUEMEKA AUSTRIA – Perché Chukwuemeka è nato a Vienna da genitori nigeriani, e proprio nella capitale austriaca ha vissuto i primi due anni della sua vita, prima di trasferirsi in Inghilterra. Possiede pertanto tre cittadinanze. Secondo quanto riferisce Sky Sport DE, Ralf Rangnick, CT dell’Austria, avrebbe già avviato i primi dialoghi con la Federcalcio locale per poter convocare l’ex Chelsea con la Nazionale biancorossa, specie in vista dei Mondiali di giugno. Da vedere ora se ci sarà un seguito, ma la squadra alpina potrebbe davvero contare su un importante rinforzo.

In questa prima metà stagione con il Borussia Dortmund, Carney ha collezionato 26 presenze, con 3 gol e 1 assist, tra campionato di Bundesliga, Champions League e Coppa nazionale. In passato il suo nome era stato accostato anche a club italiani, tra cui Milan e Napoli.

