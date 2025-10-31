Christos Kostoglou, il prodigio greco del Borussia Dortmund
A soli 16 anni, Christos Kostoglou è già uno dei nomi più promettenti del Borussia Dortmund. Il giovane centrocampista, nato in Germania ma di origini greche, si è imposto come punto fermo dell’Under 17 giallonera grazie a qualità tecniche e maturità sorprendenti per la sua età.
Il talento di Kostoglou non è passato inosservato: la Federcalcio greca ha deciso di convocarlo, convincendolo a rappresentare la Grecia invece della Germania. Una vittoria simbolica che certifica l’ambizione del movimento ellenico di valorizzare i propri talenti all’estero.
Contratto da professionista e numeri da predestinato
Il Borussia Dortmund ha creduto in lui fin da subito, offrendogli un contratto da professionista già a 14 anni. Oggi, con 4 gol e 2 assist in 8 partite nel campionato tedesco Under 17, Kostoglou conferma le attese. Mancino naturale, unisce visione di gioco, lettura tattica e una sorprendente capacità di segnare pur giocando da mediano o mezzala.
Nike lo ha già messo sotto contratto, riconoscendone il potenziale globale. Il suo legame con il Dortmund scadrà al compimento dei 18 anni, momento in cui il club potrà estendere l’accordo.
Dal Rot-Weiss Essen al sogno tedesco
Cresciuto tra le accademie di Rot-Weiss Essen e Fortuna Düsseldorf, Kostoglou è stato scoperto dai talent scout del Dortmund nel 2020. Da allora, la sua crescita è stata costante: miglior giocatore in un torneo internazionale in Ungheria, capitano dell’Under 16 e quattro volte premiato per il gol più bello del mese.
Il suo futuro sembra già scritto. E se continuerà così, Christos Kostoglou potrebbe diventare uno dei nuovi simboli del calcio europeo.
